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Сбор денег для якобы больного ребенка - двух аферисток задержали в Алматы
5 Августа 2022 20:07

Сбор денег для якобы больного ребенка - двух аферисток задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Молодые аферистки объявили сбор денег, придумав историю о больном ребенке. Полиция задержала их в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

Девушки, 22 и 23 лет, были задержаны по подозрению в совершении мошеннических действий через соцсети.

Началось все с того, что в полицию Ауэзовского района с заявлением о мошенничестве обратилась известный блогер. По ее данным, две девушки под предлогом помощи больному ребенку и, используя поддельные документы, убедили ее разместить пост. Большая аудитория блогера, проявив сочувствие, не оставила клич о помощи без внимания и стала активно перечислять средства.

«По результатам проведенных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в данном преступлении. Они – жительницы Акмолинской области. На первом же допросе девушки признались в содеянном и раскаялись. Следственные мероприятия по данному факту продолжаются», – пояснил заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района Тимур Мулинов.

Одна из фигуранток - спортсменка и занималась тхэквондо. В прошлом она уже имела проблемы с законом и привлекалась к ответственности за кражу. Ее «напарница», гражданка С. – мастер по маникюру. Сейчас следователи выясняют, был ли этот факт единственным обманом.

Между тем, полицейские рекомендуют быть предельно осторожными: при появлении подобных объявлений рекомендуется проверять подлинность аккаунта и физического лица, скрывающегося за ним.





Фото: polisia.kz


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