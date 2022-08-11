11 Августа 2022 14:24

Сбор блогерами средств для нуждающихся будет вестись в правовом поле – МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сбор блогерами средств для нуждающихся будет вестись в правовом поле. Об этом сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Қожахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, проинформировали о содержании Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения», подписанного Главой государства 4 июля 2022 года.

М. Кожахмет отметил, что указанные поправки предусматривают обязательное заключение договора между благотворительной организацией и волонтером, между волонтером и конечным получателем помощи. Деятельность волонтеров благотворительности теперь не должна вестись без заключенного договора с конечным получателем.

«В таком случае их система сбора не будет являться законной. В случае отклонений от соблюдения норм законодательства они могут попасть под такие статьи, как «Мошенничество» и другие. Были случаи, когда блогер собирал средства и сказал, что удержит 10% от этих сборов. Но тот, кто просил помощь, этого не услышал. Собрал, скажем, миллион, ей дал 900 тыс., а 100 тыс., условно, получил на свою рекламную компанию. И возникли споры. В таких случаях, эти моменты могут уже выпасть. Мы дали этому процессу правовое поле. Легализовали процесс заключения договора», – сказал спикер.

По его словам, в ходе сбора средств блогерами возникали споры между ними и конечными получателями помощи, когда средств было собрано больше, чем изначально требовалось. В таких случаях блогеры считали себя вправе израсходовать сверхпланово собранные средства на другие цели, а получатели, для которых велся сбор, были не согласны.

Председатель Комитета отметил, что с принятием Закона, когда блогер, в качестве волонтера благотворительности будет заключать договор касательно сбора средств с конечным получателем помощи, исключаются и вопросы, связанные с уплатой налогов, так и различные спорные ситуации между сторонами. До настоящего времени деятельность блогеров по сбору средств законодательно не регулировалась.