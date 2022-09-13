Сбоев и дефицита топлива в регионах быть не должно - Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация на рынке ГСМ нормализуется. Однако в некоторых регионах появился дефицит сжиженного газа. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения внутреннего рынка и стабилизации ситуации с топливом Правительством приняты все необходимые оперативные меры. Под председательством первого заместителя Премьер-Министра создана соответствующая оперативная комиссия, которая в ручном режиме проводит работу по обеспечению регионов нефтепродуктами. Также в каждой области созданы региональные комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими заправками. Акимам необходимо усилить работу региональных комиссий и оперативно реагировать на выявляемые нарушения», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Он напомнил, что дополнительно увеличены объемы переработки нефти и производства дизельного топлива на заводах. Соответствующим образом налажена система логистики нефтепродуктов от заводов до нефтебаз и заправок по всем регионам.

«В целях недопущения вывоза нефтепродуктов введены необходимые экспортные ограничения, дизельное топливо без посредников поставляется на внутренний рынок. С учетом принимаемых мер ситуация на рынке горюче-смазочных материалов нормализуется. Вместе с тем, ситуация требует постоянного внимания и жесткого контроля. Например, в некоторых регионах появился дефицит сжиженного газа. Комплексную работу надо продолжать, сбоев и дефицита топлива в регионах быть не должно», - заявил глава Кабмина.

Премьер-Министр поручил Министерству энергетики и Министерству цифрового развития уже с 15 сентября обеспечить внедрение цифровой системы учета отпуска топлива на заправочных станциях. Также Министерству сельского хозяйства до конца текущего года необходимо обеспечить ввод системы распределения льготного дизельного топлива для сельхозпроизводителей.

«С 2023 года Министерству энергетики необходимо осуществить переход на новую систему переработки нефти, исключающую непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов. Министерству энергетики совместно с акиматами регионов - принять меры по обеспечению населения сжиженным газом и недопущению его нехватки в регионах», - поручил Алихан Смаилов.