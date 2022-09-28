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    09:37, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Сбоем интернета в аэропортах Алматы и Атырау объяснила задержку рейсов авиакомпания

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Air Astana сообщает, что сегодня примерно в 04:00 произошел сбой интернет-соединения у провайдера в алматинском аэропорту и частично в аэропорту города Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы авиакомпании.

    «В связи с этим регистрация на рейсы производилась вручную, что привело к задержке утренних рейсов из Алматы в среднем на 1,5 часа. Интернет-соединение было возобновлено в 08:40. В настоящее время авиаперевозчик постепенно восстанавливает расписание рейсов», - говорится в публикации пресс-службы.


    Теги:
    Общество Авиация Аэропорт Происшествия Транспорт Происшествия, ЧС Интернет
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