Сбоем интернета в аэропортах Алматы и Атырау объяснила задержку рейсов авиакомпания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Air Astana сообщает, что сегодня примерно в 04:00 произошел сбой интернет-соединения у провайдера в алматинском аэропорту и частично в аэропорту города Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы авиакомпании.

«В связи с этим регистрация на рейсы производилась вручную, что привело к задержке утренних рейсов из Алматы в среднем на 1,5 часа. Интернет-соединение было возобновлено в 08:40. В настоящее время авиаперевозчик постепенно восстанавливает расписание рейсов», - говорится в публикации пресс-службы.