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Сбивший женщину водитель после двухмесячных поисков задержан в Алматинской области

24 Октября 2019 11:40
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Сбивший женщину водитель после двухмесячных поисков задержан в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Каратальской районной полиции разыскали водителя иномарки, совершившего наезд на пешехода более двух месяцев назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Факт дорожно-транспортного происшествия был выявлен 17 августа после госпитализации в больницу города Уштобе 44-летней местной жительницы, у которой диагностировали закрытый перелом ноги и ушибы.

Как выяснилось, неизвестная автомашина, предположительно марки Mersedes-Benz, сбила потерпевшую на одной из улиц Уштобе. Водитель иномарки, не сообщив в полицию и не вызывая медиков, отвез пострадавшую домой и скрылся в неизвестном направлении.

«Потерпевшая не запомнила госномер сбившей ее автомашины и сообщила лишь ее цвет и марку. Сотрудники Каратальской районной полиции в целях установления подозреваемого провели масштабную работу, которая дала результаты лишь по истечении двух месяцев. Как оказалось, разыскиваемый Mersedes принадлежал одному из местных жителей, который после наезда на пешехода уехал в Алматы якобы на заработки. Сейчас подозреваемый задержан и доставлен в райотдел для дачи показаний», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В материалах досудебного расследования, возбужденного по ст.345 УК РК, имеются признательные показания в совершении уголовного правонарушения. На время следствия в отношении 23-летнего подозреваемого избрана мера пресечения «Обязательство о явке».

Хасан Еспанов.

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Хасан Еспанов

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