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Сбивший велосипедиста в Таразе водитель находился в алкогольном опьянении

27 Июля 2021 02:44
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Сбивший велосипедиста в Таразе водитель находился в алкогольном опьянении

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности трагического дорожно-транспортного происшествия с гибелью велосипедиста в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, поздним вечером 20 июля в центральной части города на пересечении центрального проспекта Толе би и улицы Улбике акын летевший на большой скорости водитель автомобиля «Mercedes-Benz CLS350» совершил наезд на переходившего по «зебре» велосипедиста, который от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.

По данным департамента полиции Жамбылской области, ДТП со смертельным исходом совершил водитель автомобиля «Mercedes-Benz CLS350» А. По результатам медицинского освидетельствования у него было выявлено алкогольное опьянение легкой степени. Подозреваемый признал свою вину.

Отметим, что водитель «Mercedes-Benz CLS350» А. является директором компании, главный офис которой находится в Алматы.

«По данному факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч.5 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица)», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Галина Скрипник

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