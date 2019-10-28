Сбивший в Южной Корее ребенка казахстанец меняет адвоката

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец, сбивший ребенка в Южной Корее, меняет адвоката. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время консул Казахстана уточнит, как идет следствие. Он уже неоднократно посещал нашего гражданина. Жалоб на содержание и ведение следствия у казахстанца нет. По имеющейся у нас информации, он меняет сейчас адвоката на частного. Это его личное право. Ранее был государственный адвокат, предоставленный корейской стороной», - сообщил Айбек Смадияров.

Как известно, 16 октября гражданин Казахстана сбил ребенка в Южной Корее, где проживал нелегально более года. На сегодняшний день казахстанец находится в следственном изоляторе в городе Чанвон.

Напомним, сбившему мальчика в Корее казахстанцу предъявлено несколько обвинений