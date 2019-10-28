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Сбивший в Южной Корее ребенка казахстанец меняет адвоката

28 Октября 2019 19:05
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Сбивший в Южной Корее ребенка казахстанец меняет адвоката

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец, сбивший ребенка в Южной Корее, меняет адвоката. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ближайшее время консул Казахстана уточнит, как идет следствие. Он уже неоднократно посещал нашего гражданина. Жалоб на содержание и ведение следствия у казахстанца нет. По имеющейся у нас информации, он меняет сейчас адвоката на частного. Это его личное право. Ранее был государственный адвокат, предоставленный корейской стороной», - сообщил Айбек Смадияров.

Как известно, 16 октября гражданин Казахстана сбил ребенка в Южной Корее, где проживал нелегально более года. На сегодняшний день казахстанец находится в следственном изоляторе в городе Чанвон.

Напомним, сбившему мальчика в Корее казахстанцу предъявлено несколько обвинений

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Ключевые слова: МИД РК, ДТП, Корея,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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