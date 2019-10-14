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вчера 12:47
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вчера 05:05
Сбивший ребенка казахстанец добровольно вернулся в Сеул
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 октября гражданин Казахстана, допустивший наезд на ребенка и покинувший Южную Корею, добровольно прилетел в г.Сеул для участия в следственных мероприятиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Процесс прибытия гражданина РК сопровождался сотрудниками Посольства, которые в ходе отдельной беседы разъяснили ему его права, проконсультировали по вопросу дальнейшей линии поведения во время процессуальных действий.
В настоящее время наш соотечественник находится в следственном изоляторе г. Чанвон. Посольством данный вопрос взят на постоянный контроль.
Как сообщает агентство Рёнхап, происшествие произошло в прошлом месяце в провинции Южный Кёнсан. В результате наезда был нанесен серьезный вред мальчику, учащемуся начальной школы, передает Национальное Полицейское Агентство.
Мальчик, перенесший кровоизлияние в мозг, после инцидента находился в бессознательном состоянии.
Информационное агентство отмечает, что казахстанец, который был нелегальным иммигрантом, не имел водительских прав и вел машину, зарегистрированную на имя другого человека. Именно поэтому полиции не удалось вовремя опознать виновника аварии и наложить соответствующий запрет на выезд из страны.
После того, как подозреваемый был объявлен в международный розыск, полиция Южной Кореи сделала запрос казахстанским коллегам о принятии мер в связи с произошедшим. Так, в сотрудничестве с казахстанской полицией им удалось получить информацию о местонахождении нарушителя закона.
Южная Корея также обратилась к казахстанским коллегам с просьбой о его экстрадиции в Сеул. При содействии представителей посольства Казахстана в Сеуле, южнокорейской стороне удалось убедить молодого человека добровольно вернуться в страну.
Во время допроса казахстанским Интерполом мужчина признался в преступлении и решил сдаться южнокорейской полиции.
Также ранее сообщалось, что Министерство юстиции Южной Кореи заявило об ужесточении правил выезда нелегальных иностранцев из страны.
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