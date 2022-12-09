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Сбивший подростка и оставивший место ДТП водитель найден в Актобе

9 Декабря 2022, 23:15
Сбивший подростка и оставивший место ДТП водитель найден в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель, сбивший 13-летнего подростка и оставивший место происшествия, найден в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«25 ноября водитель внедорожника, двигаясь по проспекту Мира, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. После совершения ДТП водитель автомашины, не оказав помощь ребенку, уехал с места происшествия», - сообщили подробности происшествия в полиции.

Поиски затруднялись в связи с тем, что внедорожник был в грязи и номер автомашины установить не представлялось возможным. Но в результате проведенных работ 9 декабря установлен 31-летний водитель автомашины. В отношении него начато административное производство по статьям 610 и 611 части 2 КоАП РК. Автомашина водворена на спецстоянку.


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