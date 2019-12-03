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вчера 20:55
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Сбивший насмерть женщину в Нур-Султане угонщик был дважды судим
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сбивший насмерть женщину в Нур-Султане угонщик ранее был дважды судим. Об этом рассказал начальник Департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Он неоднократно судим: один раз за грабеж, второй раз за кражу. Решением суда у него неотбытое наказание, 2 года ограничения свободы. В процессе следствия мы все материалы представим, решение будет принимать суд», - заявил Ержан Саденов на пресс-конференции в СЦК.
Кроме того, начальник ДП рассказал о наказании, которое может грозить угонщику.
«Говорить о сроке наказания – это прерогатива суда, мы все материалы дела предоставим в кратчайшие сроки. Статья 345 ч. 3 подразумевает до 5 лет лишения свободы, а статья 200 – до 10 лет. В процессе следствия мы постараемся максимально изучить личность (преступника - прим. ред.) образ жизни. Все это будет отражено в уголовном деле, окончательное решение даст суд», - отметил спикер.
Напомним, мужчина, избив водителя такси, угнал автомашину «Лада» и скрылся.
Через несколько минут данная автомашина совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу на пешеходном переходе по улице Тәуелсіздік. Прибывшим нарядом патрульной полиции задержан и водворен в ИВС ДП города 23-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП 48-летняя женщина скончалась на месте дорожного происшествия, несовершеннолетний (2005 года рождения) с различными телесными повреждениями доставлен в больницу.
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