Сбивший насмерть женщину в Нур-Султане угонщик был дважды судим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сбивший насмерть женщину в Нур-Султане угонщик ранее был дважды судим. Об этом рассказал начальник Департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он неоднократно судим: один раз за грабеж, второй раз за кражу. Решением суда у него неотбытое наказание, 2 года ограничения свободы. В процессе следствия мы все материалы представим, решение будет принимать суд», - заявил Ержан Саденов на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, начальник ДП рассказал о наказании, которое может грозить угонщику.

«Говорить о сроке наказания – это прерогатива суда, мы все материалы дела предоставим в кратчайшие сроки. Статья 345 ч. 3 подразумевает до 5 лет лишения свободы, а статья 200 – до 10 лет. В процессе следствия мы постараемся максимально изучить личность (преступника - прим. ред.) образ жизни. Все это будет отражено в уголовном деле, окончательное решение даст суд», - отметил спикер.

Напомним, мужчина, избив водителя такси, угнал автомашину «Лада» и скрылся.

Через несколько минут данная автомашина совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу на пешеходном переходе по улице Тәуелсіздік. Прибывшим нарядом патрульной полиции задержан и водворен в ИВС ДП города 23-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП 48-летняя женщина скончалась на месте дорожного происшествия, несовершеннолетний (2005 года рождения) с различными телесными повреждениями доставлен в больницу.