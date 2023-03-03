Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Сбивший насмерть ребенка пожилой водитель осужден условно в Атырауской области

3 Марта 2023, 03:14
Сбивший насмерть ребенка пожилой водитель осужден условно в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сбивший насмерть ребенка 73-летний водитель осужден на 2,5 года условно в Жылыойском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении К. по обвинению в нарушении Правил дорожного движения, что повлекло гибель человека по неосторожности.

«Судом установлено, что 20 октября 2022 года около 07.40 часов водитель К. совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия. Вина подсудимого полностью подтверждается заключением экспертизы, видеозаписью с места ДТП», - сообщили в пресс-службе районного суда.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.

Представитель потерпевшего просил назначить наказание в соответствии с требованиями закона. Подсудимый признал свою вину.

Санкция ч.3 ст.345 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Суд при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств наказания и уголовной ответственности К. учел отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние, пожилой возраст, состояние здоровья и возмещение причиненного материального ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено.

При наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих срок основного вида наказания не может превышать половины от максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей. То есть 2 года 6 месяцев по данному делу.

«Приговором суда К. признан виновным по ч.3 ст.345 УК, ему назначено наказание в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. На оснований ст.63 УК назначено условное наказание сроком на 2 года 6 месяцев. В пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального ущерба в размере 5 млн тенге»,- сообщает пресс-служба суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.


Новости по теме
Три человека погибли в авариях в СКО
В Атырау в марте два дня общественный транспорт будет бесплатным
Более 7,5 млрд тенге ущерба: организатора транспортной финпирамиды в Астане осудили на 8 лет
Теги:
Читайте также
Семилетний мальчик утонул в Атырауской области
На 14,7 млн тенге оштрафовали костанайскую теплоэнергетическую компанию
Три человека погибли в авариях в СКО
Суд по делу Серика Кудебаева вновь отложили
Более 7,5 млрд тенге ущерба: организатора транспортной финпирамиды в Астане осудили на 8 лет
Водителя ДТП осудили в Усть-Каменогорске за смертельный наезд
Жителей района Атырауской области предупредили о приближении паводка
36 сел Атырауской области находятся под угрозой подтопления
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей