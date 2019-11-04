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Сбивший мальчика в Корее казахстанец предстанет перед судом в середине ноября

4 Ноября 2019 16:53
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Сбивший мальчика в Корее казахстанец предстанет перед судом в середине ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил новые подробности о сбившем в Южной Корее мальчика казахстанце, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Расследование по его делу завершено, дело уже передано в суд. И первое слушание планируется провести в середине ноября. Завтра состоится его встреча с частным адвокатом, которого он нанял», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Напомним, казахстанец совершил наезд на ребенка в Южной Корее и скрылся с места ДТП. Мужчина скрывался от правосудия на территории третьей страны.

В октябре 2019 года А. Смадияров рассказал об условиях содержания казахстанца. По словам официального представителя МИД, на условия содержания у нашего земляка нет жалоб, давления со стороны местного следствия также нет.

По итогам встречи со следователем ему было предъявлено несколько обвинений: бегство с места происшествия, нарушение обязательств при регистрации транспортного средства, отсутствие страхования, а также отсутствие водительских прав. Как сообщил тогда А. Смадияров, в совокупности по данным корейской стороны казахстанцу грозит до пяти лет лишения свободы, либо определенные штрафы.

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Ключевые слова: Происшествия, Корея, Судебный процесс,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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