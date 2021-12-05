+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сбивший двух подростков в Уральске водитель внедорожника задержан

5 Декабря 2021 23:43
Поделиться:
Сбивший двух подростков в Уральске водитель внедорожника задержан

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сбивший двух подростков в Уральске водитель внедорожника задержан. Полиция ведёт досудебное расследование, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Новости по теме
Число суицидов среди подростков выросло в Акмолинской области
Ребенок разъезжал по улицам на угнанном автомобиле в Туркестанской области Двух подростков сбили в Уральске: оба в тяжелом состоянии Водитель из пожарной части ВКО стал чемпионом мира по жекпе-жек

ДТП произошло около 19:00 четвёртого декабря по улице Майлина. Подростки шли по обочине дороги, когда попали под колёса Toyota Land Cruiser Prado. Водитель бросил авто и скрылся с места аварии.

Сегодня, пятого декабря, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили о его задержании.

«В рамках досудебного расследования проводятся соответствующие мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка согласно законодательству», - информировали в ведомстве.

Как накануне сообщали в пресс-службе областного управления здравоохранения, оба 16-летних подростка находятся в тяжёлом состоянии. Им диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У одного из них также ушибленная рана теменной области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Западно-Казахстанская область   #ДТП   #Происшествия  
Поделиться:
Новости по теме
Число суицидов среди подростков выросло в Акмолинской области
Ребенок разъезжал по улицам на угнанном автомобиле в Туркестанской области
Двух подростков сбили в Уральске: оба в тяжелом состоянии
Водитель из пожарной части ВКО стал чемпионом мира по жекпе-жек
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы
2 Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
3 Перевозившего человека на крыше авто водителя наказали в Алматы
4 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
5 695 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
6 Жалгас Жумагулов нокаутом проиграл свой четвертый бой в UFC
Читайте также
Двух подростков сбили в Уральске: оба в тяжелом состоянии
Хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в ЗКО: двое пострадали
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы
Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
Перевозившего человека на крыше авто водителя наказали в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
695 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Жалгас Жумагулов нокаутом проиграл свой четвертый бой в UFC
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив