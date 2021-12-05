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Сбивший двух подростков в Уральске водитель внедорожника задержан
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сбивший двух подростков в Уральске водитель внедорожника задержан. Полиция ведёт досудебное расследование, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».
ДТП произошло около 19:00 четвёртого декабря по улице Майлина. Подростки шли по обочине дороги, когда попали под колёса Toyota Land Cruiser Prado. Водитель бросил авто и скрылся с места аварии.
Сегодня, пятого декабря, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили о его задержании.
«В рамках досудебного расследования проводятся соответствующие мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка согласно законодательству», - информировали в ведомстве.
Как накануне сообщали в пресс-службе областного управления здравоохранения, оба 16-летних подростка находятся в тяжёлом состоянии. Им диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У одного из них также ушибленная рана теменной области.
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