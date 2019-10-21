Сбившему мальчика в Корее казахстанцу предъявлено несколько обвинений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел рассказали новые подробности о казахстанце, совершившем наезд на мальчика в Южной Корее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот случай стал резонансным. Наш консул провел встречу со следователем и две встречи с нашим гражданином. На условия содержания у него нет жалоб, давления со стороны местного следствия нет. Ему изначально был предоставлен государственный адвокат со стороны Южной Кореи. Сейчас прорабатывается вопрос частного адвоката», - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

По его словам, посольство Казахстана в Сеуле оказывает всю необходимую поддержку в вопросах нахождения хорошего адвоката.

«По итогам встречи со следователем ему было предъявлено несколько обвинений. Это бегство с места происшествия, нарушение обязательств при регистрации транспортного средства, отсутствие страхования, а также отсутствие водительских прав. В совокупности по данным корейской стороны ему грозит до пяти лет лишения свободы, либо определенные штрафы», - отметил спикер.

Напомним, казахстанец совершил наезд на ребенка в Южной Корее и скрылся с места ДТП.