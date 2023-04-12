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Сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП водителя задержали в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
12 Апреля 2023, 23:44
Сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП водителя задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сбившего пешехода, который впоследствии скончался в больнице и скрывшегося с места ДТП водителя установили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в микрорайоне Нурсая. Водитель автомашины Mercedes Benz сбил пешехода, 1991 года рождения, который пытался перейти дорогу в неположенном месте и скрылся с места происшествия. Пешеход был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность и задержали водителя. Им оказался мужчина, 1979 года рождения. Ведется расследование.

Пешеход от полученных травм скончался в реанимации областной больницы.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Атырауская область   ДТП   МВД РК  
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