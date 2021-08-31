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Сбившего пенсионерку и младенца водителя арестовали в Павлодаре

31 Августа 2021 10:14
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Сбившего пенсионерку и младенца водителя арестовали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре арестован сбивший старушку и младенца. 39-летний водитель на легковушке сбил их, будучи пьяным. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Арестован водитель, сбивший пенсионерку и малолетнего ребёнка в Павлодаре», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным ДП, 29 августа во дворе дома на улице Чокина, 95, 39-летний водитель машины «Тойота Камри Грация» в состоянии алкогольного опьянения средней степени наехал на женщину, 1946 года рождения, и девочку, которой нет и года.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина и малолетняя с различными травмами госпитализированы», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В правоохранительных органах рассказали, что автомобиль водворён на штрафную стоянку. По этому факту в отношении водителя начато досудебное расследование. Он помещён в изолятор временного содержания.

«С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 278 ДТП, 6 из которых совершены водителями, управлявшими автотранспортом в состоянии опьянения. В результате шести ДТП один человек погиб, ещё восемь травмированы», - рассказали в ведомстве.


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#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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