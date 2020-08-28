Сбившего насмерть пешехода водителя ищут в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее неизвестный автомобиль сбил двух пешеходов, в городе объявлен план «Перехват», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что 27 августа ориентировочно около 20 часов в Семее на трассе у дачного массива Бобровка неизвестный автомобиль сбил двух пешеходов, один из которых скончался на месте происшествия.

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«Установлено, что двое братьев передвигались вдоль дороги, где неустановленный автомобиль сбил насмерть 16-летнего подростка и его брата. 20-летний парень получил различные ушибы и ссадины», - сообщила пресс-секретарь ДП ВКО Айгерим Нургазина.

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Управлением полиции города введен план «Перехват».По словам потерпевшего, автомобиль, совершивший наезд, - внедорожник, ориентировочно «Toyota Land Cruiser Prado», темного цвета. Водитель после совершения ДТП скрылся с места происшествия.

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«Департамент полиции ВКО просит с понимаем отнестись к работе сотрудников полиции, в целях оперативного установления водителя транспортного средства, допустившего смертельный наезд. В случае, если вы владеете какой-либо информацией или являетесь очевидцем происшествия просим обратиться на канал «102», - добавили в пресс-службе.