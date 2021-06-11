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    22:52, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Сбившего четырех человек водителя задержали в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области задержан водитель, сбивший семью из четырёх человек и скрывшийся с места ДТП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в поселке Доссор Макатского района водитель автомобиля марки «Toyota Sequoia» сбил семью, пытавшуюся перейти дорогу. Не оказав пострадавшим помощи, виновник ДТП с места транспортного происшествия скрылся.

    В результате различные травмы получили 32-летний мужчина, его 24-летняя жена и двое детей 6 лет и 1 года. Пострадавшие были доставлены в областную больницу.

    «В результате оперативно-следственных действий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 33-летний житель посёлка. Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 УК РК (Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

    Виновник ДТП помещён в изолятор временного содержания.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы
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