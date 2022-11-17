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Сбившего 73-летнюю женщину водителя разыскивают в Актобе

17 Ноября 2022, 09:00
Сбившего 73-летнюю женщину водителя разыскивают в Актобе
17 Ноября 2022, 09:00

Сбившего 73-летнюю женщину водителя разыскивают в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе неизвестный водитель сбил 73-летнюю женщину, которая шла по проезжей части дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Водитель скрылся с места происшествия. В полиции разыскивают водителя и ищут очевидцев ДТП. Инцидент произошел 14 ноября в 7 утра.

«Примерно в 07:30 часов неустановленный водитель на неустановленной автомашине, двигаясь по проспекту Алии Молдагуловой со стороны автодороги «Южный обход» в направлении улицы Мангилик ел, наехал на 73- летнюю женщину, которая была на проезжей части дороги вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась в больнице», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Департамент полиции просит свидетелей и очевидцев ДТП позвонить по телефону: 936-403, 936-408, сотовый телефон 8-771-784-93-34 либо обратиться в управление дознания департамента.


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