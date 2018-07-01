Сбитый на ВОАД мальчик уже разговаривает и принимает пищу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О состоянии 4-летнего мальчика, которого сбили на Восточной объездной дороге (ВОАД), рассказали врачи Центра детской неотложной помощи города Алматы, передает МИА «Казинформ».

«Состояние ребенка оценивается, как стабильно-тяжелое. Его перевели в отделение нейрохирургии. Он находится вместе с мамой. Разговаривает, кушает, в контакт вступает. Пациент получает все необходимое лечение, но еще слабый. Очень сложно сказать, сколько нужно времени на реабилитацию», - сказал заместитель главного врача больницы Динмухамед Рузуддинов.

По мнению врачей, пострадавший пробудет в больнице месяц. У мальчика плохо функционируют рука и нога с правой стороны.

«С правой стороны отмечается гемипарез верхней и нижней конечности, то есть слабость руки и ноги. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, была проведена операция, поэтому трудно сказать. Надеемся, что в течение 2-3 недель ребенка выпишут домой. На данный момент, он будет получать симптоматическое лечение, препараты, которые улучшат мозговое кровообращение, а также витаминную терапию», - добавил он.

Ранее сообщалось, что ребенок пришел в сознание.

Напомним, 16 июля в социальных сетях начали распространять видео c найденным под деревом ребенком. Предположительно, 4-летний мальчик попал под колеса авто на Восточной объездной автомобильной дороге в Алматы. По одной из версий, владелец авто, совершивший наезд, увез ребенка с места происшествия и бросил его в кустах далеко от дома. Мальчика нашли прохожие. Ребенок получил травму головы.