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Сбитый на ВОАД мальчик пришел в сознание

23 Июля 2018 13:03 316
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Сбитый на ВОАД мальчик пришел в сознание

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 4-летний сбитый мальчик на Восточной объездной дороге пришел в сознание. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города Алматы, передает МИА «Казинформ».

Ребенок до сих пор находится в реанимации. В минувшую пятницу он был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, так как начал дышать самостоятельно.

«С утра произведен осмотр профессорами. Ребенок сегодня пришел в сознание. В течение двух дней понаблюдаем, и, если будет все стабильно, переведем в профильное отделение», - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения города Нуржан Исабеков.

Напомним, 16 июля в социальных сетях начали распространять видео c найденным под деревом ребенком. Предположительно, 4-летний мальчик попал под колеса авто на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) в Алматы. По одной из версий, владелец авто, совершивший наезд, увез ребенка с места происшествия и бросил его в кустах далеко от дома. Мальчика нашли прохожие. Ребенок получил травму головы.

 

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, ДТП,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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