Сбитому на ВОАД мальчику через полгода обещают восстановить череп

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сбитому на Восточной объездной дороге (ВОАД) 4-летнему Мухаммеду Аскар-оглы врачи в течение полугода восстановят череп головы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При поступлении ребенку провели операцию, где пострадавшую височную часть черепа врачи вырезали для нормальной работы головного мозга.

«Когда он попал к нам, мы устранили последствие сдавления мозга и остановили кровотечение. Нам пришлось удалить часть кости черепа, чтобы мозг мог нормально функционировать. Этот участок закрыт его кожей. Через 3-6 месяцев после реабилитации мы восстановим ему своды черепа из его же костей, которые мы законсервировали», - сказал нейрохирург Центра детской неотложной помощи Николай Дьяченко.

Врачи также отметили, что состояние Мухаммеда оценивается как средней тяжести. Во время реабилитации они обещают, что у мальчика восстановится полностью речь и подвижность правой руки и ноги. Специалисты пока не могут сказать, какие последствия ждут ребенка вследствие такой серьезной травмы.

«Такая травма относится к категории тяжелой. Она всегда имеет какие-то индивидуальные осложнения. Наша задача свести последствия к минимуму. Это могут быть какие-то вегетативные нарушения нервной системы, это могут быть речевые и двигательные нарушения. Чтобы это было минимальным, мы делаем все возможное», - добавил врач.

Отметим, что обе операции и лечение Мухаммеда в Центре неотложной детской помощи обойдутся родным мальчика бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.



Ранее сообщалось, что ребенок переведен из реанимации в обычную палату. Он принимает пищу и контактирует с матерью.

Напомним, 16 июля 4-летний мальчик попал под колеса авто на Восточной объездной автомобильной дороге в Алматы. По одной из версий, владелец авто, совершивший наезд, увез ребенка с места происшествия и бросил его в кустах далеко от дома. Мальчика нашли прохожие. Ребенок получил травму головы.