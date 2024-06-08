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    19:27, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Сбытчиков гашиша задержали в Астане

    Сбытчиков гашиша задержали в Астане
    Фото: Polisia.kz

    В ходе ОПМ «Правопорядок» полицейскими управления по противодействию экстремизму задержан иностранец, который на территории столицы сбывал гашиш, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    36-летнего гражданина ближнего зарубежья задержали во дворе здания при попытке сбыта наркотика. При личном досмотре у мужчины в носке был обнаружен один сверток с веществом серо-зеленого цвета, кроме того из барсетки было изъято пять свертков с аналогичным веществом. Задержанный дал признательные показания.

    По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки либо сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование. В отношении иностранного гражданина избрана мера пресечения содержания под стражей.

    Кроме того, в мае в Астане был задержан подельник иностранца, который также арестован и содержится под стражей. Установлено, что наркотическое вещество гашиш поступало наркодилерам из южных регионов страны. В настоящее время устанавливаются соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы. Задержанные лица являются сторонниками нетрадиционных религиозных взглядов.

    Теги:
    Наркотики Полицейские Закон и право Полиция Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Астана Задержания
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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