Сбытчиков гашиша задержали в Астане

В ходе ОПМ «Правопорядок» полицейскими управления по противодействию экстремизму задержан иностранец, который на территории столицы сбывал гашиш, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

36-летнего гражданина ближнего зарубежья задержали во дворе здания при попытке сбыта наркотика. При личном досмотре у мужчины в носке был обнаружен один сверток с веществом серо-зеленого цвета, кроме того из барсетки было изъято пять свертков с аналогичным веществом. Задержанный дал признательные показания.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки либо сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование. В отношении иностранного гражданина избрана мера пресечения содержания под стражей.

Кроме того, в мае в Астане был задержан подельник иностранца, который также арестован и содержится под стражей. Установлено, что наркотическое вещество гашиш поступало наркодилерам из южных регионов страны. В настоящее время устанавливаются соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы. Задержанные лица являются сторонниками нетрадиционных религиозных взглядов.