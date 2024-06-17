Сбытчик наркотиков приговорен к 10 годам колонии в Алматы

В Алматы сбытчика наркотиков приговорили к 10 годам тюрьмы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В сентябре прошлого года полицейскими Алматы был задержан 27-летний мужчина, который на территории увеселительного заведения занимался сбытом мефедрона.

— Спецоперацию оперативники нашего подразделения и полицейский спецназ провели в три часа ночи. Подозреваемый задержан. По нашим данным, 27-летний мужчина под видом посетителя ночного клуба промышлял распространением наркотиков. В момент задержания при обыске обнаружен сверток с веществом синтетического происхождения, в виде порошка светло-бежевого цвета. Зелье направлено на судебно-химическую экспертизу. Досудебное расследование зарегистрировано по ст. 297 УК РК, — сообщили тогда в управлении по противодействию наркопреступности ДП города Алматы.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления и приговорен к 10 годам лишения свободы.