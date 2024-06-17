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    16:58, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Сбытчик наркотиков приговорен к 10 годам колонии в Алматы

    тюрьма колония
    Фото: pixabay.com

    В Алматы сбытчика наркотиков приговорили к 10 годам тюрьмы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В сентябре прошлого года полицейскими Алматы был задержан 27-летний мужчина, который на территории увеселительного заведения занимался сбытом мефедрона.

    — Спецоперацию оперативники нашего подразделения и полицейский спецназ провели в три часа ночи. Подозреваемый задержан. По нашим данным, 27-летний мужчина под видом посетителя ночного клуба промышлял распространением наркотиков. В момент задержания при обыске обнаружен сверток с веществом синтетического происхождения, в виде порошка светло-бежевого цвета. Зелье направлено на судебно-химическую экспертизу. Досудебное расследование зарегистрировано по ст. 297 УК РК, — сообщили тогда в управлении по противодействию наркопреступности ДП города Алматы.

    Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления и приговорен к 10 годам лишения свободы.

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Видео Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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