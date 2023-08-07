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Сбитая полицейской автомашиной женщина скончалась в Шымкенте

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
7 Августа 2023, 19:23
Сбитая полицейской автомашиной женщина скончалась в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте скончалась 40-летняя женщина, сбитая автомашиной сотрудника полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, 3 августа на пешеходном переходе через улицу Байтурсынова водитель-полицейский Туранского районного отдела полиции на служебной автомашине сбил двух человек.

В результате ДТП 40-летняя женщина и ее несовершеннолетняя дочь были доставлены в больницу. Женщина была госпитализирована в отделение реанимации городской клинической больницы №1. Врачи в течение трех дней боролись за ее жизнь, но не смогли спасти пострадавшую.

«Пациентка была подключена к аппарату искусственного дыхания. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние ее ухудшилось, и 7 августа женщина скончалась», – сказал врач Оналбай Нарманов.

Дорожно-транспортное происшествие расследуется департаментом полиции Шымкента по статье 345 часть 2 Уголовного кодекса РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».


ДТП   Здравоохранение   МВД РК   Шымкент  
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