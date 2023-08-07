Сбитая полицейской автомашиной женщина скончалась в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте скончалась 40-летняя женщина, сбитая автомашиной сотрудника полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, 3 августа на пешеходном переходе через улицу Байтурсынова водитель-полицейский Туранского районного отдела полиции на служебной автомашине сбил двух человек.

В результате ДТП 40-летняя женщина и ее несовершеннолетняя дочь были доставлены в больницу. Женщина была госпитализирована в отделение реанимации городской клинической больницы №1. Врачи в течение трех дней боролись за ее жизнь, но не смогли спасти пострадавшую.

«Пациентка была подключена к аппарату искусственного дыхания. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние ее ухудшилось, и 7 августа женщина скончалась», – сказал врач Оналбай Нарманов.

Дорожно-транспортное происшествие расследуется департаментом полиции Шымкента по статье 345 часть 2 Уголовного кодекса РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».