Сбит несовершеннолетний водитель скутера в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области несовершеннолетнего водителя скутера сбила легковушка. 34-летний водитель автомобиля не ступил в селе дорогу и столкнулся со скутером под управлением подростка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Железинка Павлодарской области, на пересечении улиц Садовая-Бабина, 34-летний водитель автомашины «ВАЗ-21214», не уступив дорогу, совершил столкновение со скутером под управлением несовершеннолетнего»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу, отметили в правоохранительных органах.

«Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка», - добавили в пресс-службе департаменте.