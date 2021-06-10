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    13:03, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Сбит несовершеннолетний водитель скутера в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области несовершеннолетнего водителя скутера сбила легковушка. 34-летний водитель автомобиля не ступил в селе дорогу и столкнулся со скутером под управлением подростка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В селе Железинка Павлодарской области, на пересечении улиц Садовая-Бабина, 34-летний водитель автомашины «ВАЗ-21214», не уступив дорогу, совершил столкновение со скутером под управлением несовершеннолетнего»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
    В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу, отметили в правоохранительных органах.

    «Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка», - добавили в пресс-службе департаменте.


    Теги:
    ДТП Закон и право Павлодарская область
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