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    16:54, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Сбыт мефедрона в Кокшетау пресекли транспортные полицейские

    Транспортными полицейскими задержан наркокурьер в Кокшетау. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    мефедрон
    Фото: Polisia.kz

    В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кокшетау установлен и задержан 24-летний житель города, причастный к незаконному сбыту синтетических наркотиков.

    Установлено, что он согласился на предложение, поступившее через мессенджер, и планировал получать «легкие деньги», распространяя психотропные вещества методом закладок на территории города.

    Благодаря слаженной работе транспортных полицейских незаконная деятельность была своевременно выявлена и пресечена. При задержании у злоумышленника изъято крупное количество расфасованного мефедрона. По факту проведено досудебное расследование.

    Суд приговорил задержанного к 7 годам лишения свободы.

    Полицейские напомнили, что за участие в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ предусмотрена строгая уголовная ответственность.


    Теги:
    МВД РК Синтетические наркотики Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Кокшетау Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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