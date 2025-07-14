Сбыт мефедрона в Кокшетау пресекли транспортные полицейские
Транспортными полицейскими задержан наркокурьер в Кокшетау. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кокшетау установлен и задержан 24-летний житель города, причастный к незаконному сбыту синтетических наркотиков.
Установлено, что он согласился на предложение, поступившее через мессенджер, и планировал получать «легкие деньги», распространяя психотропные вещества методом закладок на территории города.
Благодаря слаженной работе транспортных полицейских незаконная деятельность была своевременно выявлена и пресечена. При задержании у злоумышленника изъято крупное количество расфасованного мефедрона. По факту проведено досудебное расследование.
Суд приговорил задержанного к 7 годам лишения свободы.
Полицейские напомнили, что за участие в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ предусмотрена строгая уголовная ответственность.