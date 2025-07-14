Сбыт мефедрона в Кокшетау пресекли транспортные полицейские

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кокшетау установлен и задержан 24-летний житель города, причастный к незаконному сбыту синтетических наркотиков.

Установлено, что он согласился на предложение, поступившее через мессенджер, и планировал получать «легкие деньги», распространяя психотропные вещества методом закладок на территории города.

Благодаря слаженной работе транспортных полицейских незаконная деятельность была своевременно выявлена и пресечена. При задержании у злоумышленника изъято крупное количество расфасованного мефедрона. По факту проведено досудебное расследование.

Суд приговорил задержанного к 7 годам лишения свободы.

Полицейские напомнили, что за участие в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ предусмотрена строгая уголовная ответственность.





