Сбыт более 1 кг «синтетики» пресекли полицейские в Атырау

В Атырау полицейские пресекли сбыт более одного килограмма синтетических наркотиков, агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции Атырауской области задержали двух подозреваемых в попытке сбыта более килограмма синтетических наркотиков.

Двое подозреваемых, в возрасте 21 и 25 лет, прибыли из Тараза в Атырау для реализации наркотиков. При осмотре их жилища изъято около 1 кг наркотиков. Также на территории города Атырау выявлено более 300 свертков с наркотиками, изготовленных задержанными для сбыта через закладки.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, пересылки либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.