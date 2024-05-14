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    08:17, 14 Май 2024 | GMT +6

    Сбыт более 1 кг «синтетики» пресекли полицейские в Атырау

    наркотики
    Фото: Polisia.kz

    В Атырау полицейские пресекли сбыт более одного килограмма синтетических наркотиков, агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники полиции Атырауской области задержали двух подозреваемых в попытке сбыта более килограмма синтетических наркотиков.

    Двое подозреваемых, в возрасте 21 и 25 лет, прибыли из Тараза в Атырау для реализации наркотиков. При осмотре их жилища изъято около 1 кг наркотиков. Также на территории города Атырау выявлено более 300 свертков с наркотиками, изготовленных задержанными для сбыта через закладки.

    Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, пересылки либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Наркотики Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с наркотиками Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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