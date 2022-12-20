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    22:51, 19 Декабрь 2022 | GMT +6

    Сбили ребенка в Астане: жители перекрыли дорогу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 17:50 часов водитель автомашины «Toyota Highlander» следуя по улице Бухар жырау в Астане допустил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    В результате ДТП 8-летний мальчик был доставлен в городскую больницу и после осмотра врачей отпущен домой. По факту проводится дознание.

    После происшествия жители близлежащих домов перекрыли проезд в связи с отсутствием освещения дороги. С собравшимися была проведена беседа. Информация о необходимости проведения дорожных работ по улучшению данного участка передана в местный исполнительный орган.

    Теги:
    ДТП МВД РК Происшествия, ЧС Астана Правоохранительные органы
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