Сбили ребенка в Астане: жители перекрыли дорогу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 17:50 часов водитель автомашины «Toyota Highlander» следуя по улице Бухар жырау в Астане допустил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В результате ДТП 8-летний мальчик был доставлен в городскую больницу и после осмотра врачей отпущен домой. По факту проводится дознание.

После происшествия жители близлежащих домов перекрыли проезд в связи с отсутствием освещения дороги. С собравшимися была проведена беседа. Информация о необходимости проведения дорожных работ по улучшению данного участка передана в местный исполнительный орган.