Сбил ребенка и скрылся водитель в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские установили личность водителя, который сбил 10-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся с места аварии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось в Кызылжарском районе, вблизи ипподрома. Мальчику оказали помощь в центральной районной больнице. О наезде на ребенка полицейским сообщили медики.

Водителя вишневого «Мерседеса» установили на следующий день. Большую помощь оказали камеры видеонаблюдения.

34-летний житель Аккайынского района понесет ответственность по статье «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

«Водитель поясняет, что испугался и не знал, что делать в сложившейся ситуации. Водительское удостоверение мужчины изъято, автомобиль водворён на спецстоянку. Назначена судебно-медицинская экспертиза по определению тяжести полученных ребёнком телесных повреждений. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение», — прокомментировал старший инспектор группы розыска управления местной полицейской службы Алексей Морев.