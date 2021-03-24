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    09:39, 24 Март 2021 | GMT +6

    Сбил опору освещения и перевернулся автомобиль в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Жезказган-Петропавловск», вблизи поворота на аэропорт Петропавловска, перевернулся легковой автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео распространили очевидцы в социальных сетях.

    По информации пресс-службы департамента полиции, водитель «Mercedes-Benz ML 320» не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение и опору освещения, после чего автомобиль опрокинулся.

    «Врачи скорой помощи осмотрели водителя и пассажиров. От медицинской помощи они отказались. Машина получила механические повреждения. Сотрудники патрульной полиции соберут материал по факту дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в пресс-службе.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС
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