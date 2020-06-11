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Сбил насмерть и скрылся: виновника ДТП ищет полиция СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские разыскивают водителя автомобиля, который сбил насмерть молодого человека и скрылся, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 18-летний парень, произошло 7 июня в районе М.Жумабаева, неподалеку от села Полудино. Водитель машины скрылся. Родные погибшего через социальные сети разыскивают очевидцев трагедии.
«Молодой человек скончался в центральной районной больнице от травм, полученных в результате ДТП. Он вышел ночью из придорожного кафе, позже его обнаружили на подъездной дороге к селу Полудино. Назначен ряд необходимых экспертиз. Над раскрытием преступления в районе работает усиленная группа из числа сотрудников управления криминальной полиции. В полном составе работает группа розыска управления местной полицейской службы, сотрудники районного отдела полиции», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.
Полицейские проверяют владельцев автотранспортных средств, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев, изучаются записи камер наружного видеонаблюдения.
Начальник управления криминальной полиции Петр Климов говорит, что сейчас ценность представляет любая информация, которая может помочь установить виновника ДТП.
Расследование на особом контроле руководителя департамента полиции и областной прокуратуры.
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