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    10:36, 17 Май 2021 | GMT +6

    Сбил мужчину насмерть и скрылся с места ДТП пьяный водитель в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области сельчанин в состоянии опьянения насмерть сбил на машине мужчину и уехал с места ДТП. В регионе случились три ДТП, в которых один потерпевший погиб, а два пострадали, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 мая на десятом километре автодороги Омск-Майкапчагай водитель автомашины «ВАЗ 2108» совершил наезд на 51-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель, оставив место ДТП, скрылся с места преступления», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    По его словам, сразу был введён план «Перехват», а с места происшествия был изъят одорологический след, и отрабатывались все автомашины, похожие по описанию специалистов.

    «16 мая сотрудниками полиции водитель был задержан, им оказался 30-летний житель села Павлодарского района. Освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени», - добавил Жаскайрат Каиров.
    В полиции сообщили, что по этому факту в отношении водителя начали досудебное расследование по двум уголовным статься.

    Напротив дома 98/2 по улице Толстого в городе Павлодаре 22-летний водитель машины «Тойота Камри 20» сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован, рассказали о ещё одном случае в пресс-службе ДП Павлодарской области.

    «В селе Железинка, возле дома 12 по улице Садовая, 34-летний водитель автомашины «ВАЗ 21099» совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован», - отметил источник.
    Все машины водворены на специализированные штрафные стоянки. По всем дорожно-транспортным происшествиям проводятся проверки, добавили в департаменте.

    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Павлодарская область
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