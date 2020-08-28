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Сбежавшую из роддома роженицу нашли повешенной в Кокшетау

28 Августа 2020 19:51
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Сбежавшую из роддома роженицу нашли повешенной в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 36-летнюю жительница Кокшетау, ушедшую из роддома, оставив там новорожденного ребенка, нашли повешенной, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По информации ведомства, 27 августа в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от врача отделения новорожденных перинатального центра о том, что 27 августа в 05:20 из палаты ушла в неизвестном направлении 36-летняя пациентка - жительница Кокшетау. Женщина оставила новорожденного ребенка.

«На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которая начала поиски пропавшей. После родов у женщины было взволнованное состояние», - рассказали в ведомстве.

Вечером этого же дня при поиске в районе роддома и городской больницы была обнаружена пропавшая женщина в подвешенном состоянии на дереве за зданием инфекционной больницы.

Как добавили полицейские, по данному факту начато досудебное производство по статье «Доведение до самоубийства» УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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