Сбежавшую из дома 15-летнюю девочку сняли с поезда полицейские Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сбежавшую из дома 15-летнюю девочку сняли с поезда полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что 5 декабря в дежурную часть Жамбылского РОП обратилась 43-летняя жительница села Узынагаш с заявлением о пропаже 15-летней дочери, ушедшей из дома после ссоры. Заявление было зарегистрировано в ЕРДР, объявлен розыск.
В результате принятых мер ночью полицейские линейного отделения задержали беглянку и сняли с поезда, направляющегося в Шымкент, на станции Отар.
Девочку передали родителям. С подростком проведена воспитательная беседа. В отношении родителей, за нахождение несовершеннолетней без сопровождения законных представителей вне жилища, составлен административный материал по статье 442 части 2 КоАП РК.
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