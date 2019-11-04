Сбежавшую из дома 13-летнюю школьницу два дня искали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские и волонтеры в течение двух суток разыскивали 13-летнюю школьницу, пропавшую без вести в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Утром 31 октября в дежурную часть Талгарского районной полиции обратилась 32-летняя жительница поселка Панфилов с заявлением об исчезновении 13-летней дочери. На поиск девочки стражи порядка ориентировали практически весь личный состав. К розыску подключились волонтеры и родственники.

«Уже на вторые сутки в результате принятых мер подростка обнаружили на одной из остановок в Алматы. Ребенка благополучно возвратили и передали родителям. Как выяснилось, все это время она бродила по городу и жила на взятые из родительского дома 10000 тенге. Причину своего ухода беглянка скрывает. Семья девочки, где воспитывается шестеро детей, вполне благополучна», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что девочка уже дважды сбегала из дома и теперь ей предстоит понаблюдаться у детского психолога. В свою очередь, сотрудники ювенальной полиции также были вынуждены взять ее «на карандаш».