Сбежавший в Таразе из-под стражи рецидивист прятался в камышах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности побега и задержания осужденного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Жамбылской области трое суток, с 17.30 5 августа, продолжались поиски сбежавшего из-под стражи 26-летнего жителя Тараза Ивана Зозули. Взятый под стражу постановлением Таразского городского суда №2 на не отбытый срок, во время этапирования в учреждение 158/1 ДУИС Жамбылской области он скрылся в неизвестном направлении.

В 2012 году он был осужден к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия и сбыт наркотических средств. На этот раз ему грозил срок 2 года 10 месяцев 17 дней за нарушения порядка нахождения после условно-досрочного освобождения.

Около 21.00 8 августа осужденного задержали в микрорайоне «Карасу» города Тараза.

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении полиции города Тараза департамента полиции Жамбылской области, в проведении оперативно-розыскных мероприятий был задействован весь личный состав жамбылского гарнизона.

«По оперативной информации стало известно, что Зозуля находится в селе Байзакского района, - пояснили в ведомстве. - Там, как выяснилось, живет его сожительницы подруга, у которой они пытались остановиться. Но, получив отказ, уехали в город Тараз. Прятались они вместе с сожительницей между 5-м и 11-м микрорайонами. Там в густых зарослях камыша находится родник. Так и обнаружили их сотрудники криминальной полиции, уголовного розыска, участковые инспекторы, поймали и закрыли».

На вопрос, каким образом осужденному удалось сбежать, в ведомстве ответили, что произошло это в частном секторе, возле 14-го микрорайона.

«Оформляли при этапировании в таразский следственный изолятор – УЖД 158/1 ДУИС Жамбылской области, при этом один сотрудник сел в служебную машину, оформлял документы. В этот момент Зозуля попросил, можно ли попрощаться с сожительницей. Действительно начал прощаться (это зафиксировано на видео), женщина плакала, а он - неожиданно взобрался по трубе, перепрыгнул через ворота в чужой дом и ушел», - рассказали в управлении полиции города Тараза.

По информации управления собственной безопасности департамента полиции Жамбылской области, начато досудебное расследование по статье 371 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (халатность) в отношении сотрудников, которые этапировали осужденного, совершившего побег.

Продолжается досудебное расследование по статье 426 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (побег из-под стражи). За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы до трех лет. Свою вину подозреваемый признал полностью и был водворен в следственный изолятор, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.