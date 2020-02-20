Сбежавший с оружием военнослужащий задержан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Операция по поимке военнослужащего, сбежавшего из воинской части, завершена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

Специальной оперативной группой сотрудников МВД и КНБ военнослужащий Абылай Бағдатұлы Балғынбай, 1995 года рождения, самовольно покинувший сегодня воинскую часть, похитив огнестрельное оружие, задержан.

По факту хищения оружия ведется досудебное расследование по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РК.