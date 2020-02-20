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Сбежавший с оружием военнослужащий задержан
20 Февраля 2020 20:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Операция по поимке военнослужащего, сбежавшего из воинской части, завершена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.
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Специальной оперативной группой сотрудников МВД и КНБ военнослужащий Абылай Бағдатұлы Балғынбай, 1995 года рождения, самовольно покинувший сегодня воинскую часть, похитив огнестрельное оружие, задержан.
По факту хищения оружия ведется досудебное расследование по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РК.Напомним, в одной из воинский частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкент младший сержант по контракту, находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части. В комнате хранения оружия была обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия.
Ключевые слова: Происшествия, Армия, МВД РК,
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