Сбежавший из-под стражи рецидивист задержан в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трое суток продолжались поиски сбежавшего арестанта в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 августа, примерно в 17:30, 26-летний житель Тараза Иван Юрьевич Зозуля, взятый под стражу постановлением Таразского городского суда №2 на не отбытый срок, во время этапирования в учреждение 158/1 ДУИС Жамбылской области скрылся в неизвестном направлении», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Отмечается, что Зозуля ранее, в 2012 году, был осужден к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия и сбыт наркотических средств. А на этот раз он должен был отбывать срок в 2 года 10 месяцев 17 дней за нарушения порядка нахождения после условно-досрочного освобождения

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии 8 августа около 21:00 осужденный Зозуля был задержан сотрудниками полиции в микрорайоне «Карасу» города Тараза.

По факту ведется досудебное расследование по статье 426 УК РК, то есть за побег из-под стражи.

За совершение преступления предусмотрено лишение свободы до трех лет. Свою вину подозреваемый признал полностью и был водворен в следственный изолятор, уточнили в ведомстве.



