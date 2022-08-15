15 Августа 2022 13:55

Сбежавший из больницы следственно-арестованный задержан в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В СКО задержан следственно-арестованный, сбежавший из больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 13 августа в районе имени Г. Мусрепова из больницы села Новоишимское совершил побег следственно-арестованный, находящийся на излечении в специальной палате. 23-летний североказахстанец находится под следствием по факту кражи скота.

Личный состав областного департамента полиции, территориальных подразделений был поднят по тревоге и ориентирован на поиски подозреваемого. На трассах областного и республиканского значения были выставлены посты. Утром в воскресенье разыскиваемый был задержан вблизи села Ставрополка района имени Г. Мусрепова.

В настоящее время задержанный помещен в следственный изолятор. По факту побега начато досудебное расследование по части первой статьи 426 УК РК.