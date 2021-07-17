Сбежавших воспитанников детдома нашли полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточного Казахстана нашли сбежавших воспитанников детского дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что 14 июля в 23:56 часов в дежурную часть ОП Уланского района поступило заявление от директора КГУ «Детский дом «Умит», в котором она просит оказать содействие в поиске трех воспитанников детского дома в возрасте 14, 15 и 17 лет. Несовершеннолетние в это день около 16:00 часов самовольно покинули территорию летнего оздоровительного лагеря, расположенного в селе Нижнее Таинты.

Получив сигнал, полицейские незамедлительно приступили к поискам. Задействован был личный состав Уланского РОП, сотрудники ЧС, работники акимата Асубулакского сельского округа и волонтеры.

В ходе проведения поисковых мероприятий 16 июля в 06:05 часов инспекторами службы батальона патрульной полиции, несшими службу на трассе «Усть-Каменогорск–Самарское» были замечены трое подростков, которые заходили в заброшенный домик, расположенный на трассе в селе Таргын.

Несовершеннолетние доставлены в Уланский РОП для выяснения всех обстоятельств.