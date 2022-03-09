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    11:50, 09 Март 2022 | GMT +6

    Сбежавших из ИВС двух мужчин поймали карагандинские полицейские

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В городе Шахтинске Карагандинской области двое мужчин убежали из изолятора временного содержания местного отдела полиции. Нарушителям закона, помимо основного обвинения, ещё могут добавить срок за побег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    8 марта из прогулочного двора изолятора временного содержания отдела полиции города Шахтинска Карагандинской области совершили побег двое следственно- арестованных. Однако мужчинам не удалось далеко убежать. Спустя всего несколько часов стражам порядка удалось их задержать.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в течение нескольких часов задержали беглецов. По факту побега возбуждено уголовное дело по статье 426 УК РК. Ведётся расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Теги:
    МВД РК Пенитенциарная система Закон и право Регионы Казахстана Карагандинская область
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