Сбежавших из детской деревни подростков нашли в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Весь личный состав управления полиции города Темиртау вышел на поиски двух подростков, которые сбежали из SOS детской деревни города Темиртау. Спустя три дня дети были найдены на улице города Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 ноября в 23:55 в дежурную часть Старогородского отдела полиции УП города Темиртау обратилась 56-летняя соцработница детской деревни. Она сообщила о том, что 30 ноября около 16:30 часов с адреса улица Мичурина, 129 ушли и не вернулись двое несовершеннолетних в возрасте 13 и 16 лет.

Факт был зарегистрирован в полиции. Для установления местонахождения несовершеннолетних руководством управления полиции города Темиртау ориентирован весь личный состав. Также были задействованы волонтерские движения.

Сегодня в ходе розыскных мероприятий подростки найдены на одной из улиц города Темиртау. Причиной ухода они назвали желание погулять. Находились у дальних родственников (знакомых).