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Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя задержали в Алматинской области

12 Ноября 2019 16:07
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Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали 44-летнего мужчину, скрывшегося с места дорожной аварии, в которой погиб человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Факт зарегистрирован в Кербулакском районе, где на одной из улиц села Сарыозек местный житель на автомашине «Ауди-100» допустил наезд на столб. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 44-летний мужчина, второй пассажир с тяжелыми травмами попал в больницу.

«Водитель автомашины скрылся с места происшествия, но был задержан позднее полицейскими у себя дома. Установлено, что при совершении ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждается соответствующим медицинским освидетельствованием. С учетом того, что водитель покинул место дорожной аварии, расследование по указанному факту проводится по двум статьям казахстанского уголовного законодательства» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Отмечается, что подозреваемому инкриминируется ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), а также ст.347 УК РК (Оставление места дорожно-транспортного происшествия).

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Ключевые слова: Алматинская область, ДТП, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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