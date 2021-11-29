Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя нашли в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом раскрыли полицейские Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В социальных сетях жительница Тараза записала обращение к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, к народу, в котором просила найти и наказать водителя, сбившего насмерть её 18-летнего сына.
Смертельный наезд 23 ноября совершил водитель на BMW, он оставил место происшествия и скрылся.
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом найден.
«По данному дорожно-транспортному происшествию проводится досудебное расследование по статьям 345 и 347 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления полиции города Тараза был установлен и задержан 28-летний подозреваемый. В настоящее время арестованный содержится в изоляторе временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы», - пояснили в правоохранительном ведомстве.
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