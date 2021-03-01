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    09:27, 01 Март 2021 | GMT +6

    Сбежавшего из СИЗО в Алматы заключенного поймали в Актобе

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками Департамента УИС по городу Алматы и Департамента полиции Актюбинской области успешно завершены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию осужденного Давутова Д.Т., совершившего 15 февраля побег из учреждения ЛА-155/18 города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Комитета УИС МВД РК, 28 февраля текущего года разыскиваемый был задержан в городе Актобе.

    По данному факту Департаментом полиции Алматы проводится досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).

    По результатам служебной проверки, проведённой Комитетом УИС, за допущенные нарушения ряд сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Следует отметить, что мужчина ранее неоднократно судим, по настоящему делу осужден за кражу и мошенничество к 6 годам лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.

    Напомним, 15 февраля осужденный в Алматы сбежал из следственного изолятора. Было начато досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы Актюбинская область
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