Сбежавшего из СИЗО в Алматы заключенного поймали в Актобе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками Департамента УИС по городу Алматы и Департамента полиции Актюбинской области успешно завершены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию осужденного Давутова Д.Т., совершившего 15 февраля побег из учреждения ЛА-155/18 города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Комитета УИС МВД РК, 28 февраля текущего года разыскиваемый был задержан в городе Актобе.

По данному факту Департаментом полиции Алматы проводится досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).

По результатам служебной проверки, проведённой Комитетом УИС, за допущенные нарушения ряд сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Следует отметить, что мужчина ранее неоднократно судим, по настоящему делу осужден за кражу и мошенничество к 6 годам лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.

Напомним, 15 февраля осужденный в Алматы сбежал из следственного изолятора. Было начато досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).