Сбежавшего из СИЗО в Алматы заключенного поймали в Актобе
Как сообщили в пресс-службе Комитета УИС МВД РК, 28 февраля текущего года разыскиваемый был задержан в городе Актобе.
По данному факту Департаментом полиции Алматы проводится досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).
По результатам служебной проверки, проведённой Комитетом УИС, за допущенные нарушения ряд сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.
Следует отметить, что мужчина ранее неоднократно судим, по настоящему делу осужден за кражу и мошенничество к 6 годам лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.
Напомним, 15 февраля осужденный в Алматы сбежал из следственного изолятора. Было начато досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).