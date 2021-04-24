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    20:19, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Сбежавшего из дома подростка нашли в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудниками криминальной полиции Костанайской области и Аулиекольского района совместно с волонтерами найден без вести пропавший Рапп Роман, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15-летний подросток был установлен в Костанае около 19 часов 23 апреля.

    21 апреля около 18 часов он ушел из дома в селе Аманкарагай и до настоящего времени местонахождение его было неизвестно. Ранее неоднократно уходил. Состоит на профилактическом учете в отделе полиции района», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    В настоящее время Денисовским районным отделом полиции совместно с сотрудниками УКП области разыскивается ещё один подросток - Кравченко Владимир 2003 года рождения.

    «22 апреля районный отдел полиции поступило заявление от 48-летней жительницы села Денисовка с просьбой оказать содействие в поисках ее несовершеннолетнего сына, который 20 апреля около 15:30 ушел из дома и не вернулся. Ранее уходил. Состоит на учете группы ювенальной полиции»,- прокомментировали в полиции .

    Парень был одет: темно-синяя куртка, черная шапка, синие джинсы, черные кроссовки. Приметы: европейского типа лица, рост 180-185 см., среднего телосложения, волосы короткие светлого цвета. Особые приметы не имеются.

    В ходе поисковых мероприятий установлено, что несовершеннолетний ежедневно посещает социальную сеть «WhatsApp», последнее посещение было 22.04.2021 года. Всем, кому что-либо известно о данных несовершеннолетних, просим позвонить в полицию по номеру «102».


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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