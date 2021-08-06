Сбежавшего из дома 8-летнего мальчика нашли полицейские в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичное Управление полиции района «Сарыарка» обратилась жительница города с заявлением о пропаже сына. Полицейские установили, что ребенок после ссоры с бабушкой, в дневное время ушел из дома и не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.
Незамедлительно были организованы поиски несовершеннолетнего. Инспекторы ювенальной полиции проверяли дворы, улицы и колодцы. Обследовались возможные места появления ребенка, опрашивались соседи и прохожие.
В ходе розыскных мероприятий в полночь ребенок был найден полицейскими на улице. Полицейские установили, что несовершеннолетний все время гулял по городу.
Стражи правопорядка доставили ребенка по месту жительства и передали родителям. Взволнованная бабушка мальчика поблагодарила сотрудников за помощь и оперативные поиски внука.
«Нередко в полиции регистрируются случаи побега детей из дома. Мы переживаем, когда происходят трагедии, и очень радуемся, когда дети благополучно возвращаются домой. Убедительно рекомендуем родителям быть внимательными. Если ваш ребенок ушел из дома, просим незамедлительно обращаться в полицию», - сказал начальник Управления полиции района «Сарыарка» Куаныш Орынбетов.
- Массовая драка попала на видео в Аксу
- 11 столичных заведений наказали за нарушение режима карантина
- В Усть-Каменогорске полицейские выявили водителя с 24 неоплаченными штрафами
- Столичный житель сдал на металлолом ворота с чужого гаража
- В столице нанятый для ремонта квартиры рабочий украл стройматериалы
- Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана