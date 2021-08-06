Сбежавшего из дома 8-летнего мальчика нашли полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичное Управление полиции района «Сарыарка» обратилась жительница города с заявлением о пропаже сына. Полицейские установили, что ребенок после ссоры с бабушкой, в дневное время ушел из дома и не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Незамедлительно были организованы поиски несовершеннолетнего. Инспекторы ювенальной полиции проверяли дворы, улицы и колодцы. Обследовались возможные места появления ребенка, опрашивались соседи и прохожие.

В ходе розыскных мероприятий в полночь ребенок был найден полицейскими на улице. Полицейские установили, что несовершеннолетний все время гулял по городу.

Стражи правопорядка доставили ребенка по месту жительства и передали родителям. Взволнованная бабушка мальчика поблагодарила сотрудников за помощь и оперативные поиски внука.

«Нередко в полиции регистрируются случаи побега детей из дома. Мы переживаем, когда происходят трагедии, и очень радуемся, когда дети благополучно возвращаются домой. Убедительно рекомендуем родителям быть внимательными. Если ваш ребенок ушел из дома, просим незамедлительно обращаться в полицию», - сказал начальник Управления полиции района «Сарыарка» Куаныш Орынбетов.