Сбежавшего из больницы преступника задержали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде сотрудники оперативной службы ДП задержали преступника, который сбежал из больницы сегодня утром, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В ходе оперативно-розыскных мероприятий 18 июля сбежавший был задержан оперативными сотрудниками Департамента полиции и ДУИС региона.

По данному факту Департаментом полиции Карагандинской области проводится досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Михайловского отдела полиции УП Караганды в гаражном массиве задержали беглеца. Он доставлен в полицию. Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Кроме того, Департаментом уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и по области Улытау начата служебная проверка.

Напомним, сегодня в одном из медучреждении Караганды был совершен побег опасного преступника. Он является уроженцем ЗКО, был осужден за совершение тяжкого преступления. Ему 35 лет.