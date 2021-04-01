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    18:43, 31 Март 2021 | GMT +6

    Сбежавшая из дома 16-летняя школьница найдена полицией Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшую 16-летнюю школьницу разыскали полицейские Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    29 марта в дежурную часть Карасайского РУП обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 16-летней дочери. Со слов матери, дочь ушла из дома 17 марта и пропала.

    Факт зарегистрирован в ЕРДР. Объявлен розыск без вести пропавшего лица. Приступившие к розыску оперативники установили, что мать пропавшей является многодетной вдовой, а девочка училась в спецшколе для детей с девиантным поведением.
    В результате оперативно-розыскных мероприятий, при проверке одноклассниц в спецшколе разыскиваемая была найдена в Алматы на съемной квартире, после чего доставлена в УП Карасайского района. С девочкой проведена воспитательная беседа, в отношении родительницы составлен административный протокол по ст. 127 КоАП РК «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей, повлекшее занятие бродяжничеством».
    Мать поблагодарила полицейских за благополучное возвращение дочери.

    Теги:
    МВД РК Алматинская область Правоохранительные органы
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